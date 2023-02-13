Итальянский министр: Налаживание партнерства сегодня между "Азерэнержи" и Ansaldo является историческим событием

Дружеские связи и широкое сотрудничество между двумя странами обеспечили расширение сотрудничества в различных секторах - от образования до культуры. Налаживание сегодня партнерства между азербайджанской гигантской компанией "Азерэнержи" и Ansaldo являетс

Дружеские связи и широкое сотрудничество между двумя странами обеспечили расширение сотрудничества в различных секторах - от образования до культуры. Налаживание сегодня партнерства между азербайджанской гигантской компанией "Азерэнержи" и Ansaldo является историческим событием. Это будет обеспечено в том числе за счет имеющихся у государства дополнительных возможностей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"Итак, мы открываем новую страницу, стараемся обеспечить переход к энергии, чистой энергии. Хотим отметить, что оборудование Ansaldo Energia эксплуатируется сегодня во всем мире, оно универсально по своей надежности. Являясь продуктом итальянской инженерии, оно одновременно составляет важную часть лучших товаров, производимых в Италии, и мы рады этому. В этом контексте уверен, что итальянский опыт на основе требований, выдвигаемых законодательством относительно окружающей среды в Азербайджане, станет лучшим инструментом, сопровождающим Ваш национальный энергетический план", - подчеркнул итальянский министр.