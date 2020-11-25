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Итальянские компании заинтересованы в восстановлении деоккупированных земель

Итальянские компании заинтересованы в восстановлении деоккупированных земель Посол выразил заинтересованность компаний Италии, действующих в сфере инфраструктуры, в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана
Энергетика
25 ноября 2020 г. 12:56
Итальянские компании заинтересованы в восстановлении деоккупированных земель

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял Чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече обсуждался ход исполнения документов, подписанных в феврале этого года во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, и протокола 5-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Посол выразил заинтересованность компаний Италии, действующих в сфере инфраструктуры, в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в различных сферах, инвестиционных возможностей в энергетическом секторе, был затронут вопрос участия итальянских компаний в различных проектах, в том числе в сфере развития традиционных и возобновляемых источников энергии, обсуждены возможности расширения инвестиционной деятельности компаний в Азербайджане.

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