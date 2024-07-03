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Итальянская Snam начала испытания с использованием водорода в сталелитейной промышленности

Итальянская Snam начала испытания с использованием водорода в сталелитейной промышленности В Италии сегодня начались первые испытания с использованием водорода для обработки стальной продукции.
Энергетика
3 июля 2024 г. 15:27
Итальянская Snam начала испытания с использованием водорода в сталелитейной промышленности

В Италии сегодня начались первые испытания с использованием водорода для обработки стальной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение итальянской компании Snam.

Отмечается, что проект будет реализован итальянской компанией Snam совместно с TenarisDalmine и Tenova, и первоначально продлится шесть месяцев.

"Испытания будут проведены на заводе TenarisDalmine в Дальмине (Бергамо, Италия). Проект предусматривает использование водорода, произведенного на месте, в качестве топлива для горелки, разработанной Tenova, и установленной в нагревательной печи для горячей прокатки бесшовных труб", - говорится в сообщении.

Таким образом, для реализации проекта TenarisDalmine предоставит площадку и нагревательную печь, Snam - систему щелочного электролиза для производства водорода, необходимого для испытания. Tenova поставит горелки, специально предназначенные для работы на водороде.

“Целью проекта является оценка эффективности и надежности использования водорода в сталелитейной промышленности и, в более общем плане, в секторах, которые сложнее всего поддаются сокращению выбросов и декарбонизации”, - говорится в информации.

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