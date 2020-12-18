Итальянская компания поддержит строительство подстанций в 4 районах Карабаха

Сегодня между ОАО "Азерэнержи" и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан контракт на поставку

Сегодня между ОАО "Азерэнержи" и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан контракт на поставку.

Как сообщает Report, соглашение подписали президент "Азерэнержи" Баба Рзаев и глава Ansaldo Energia Марино Джузеппе.

Согласно документу, итальянская компания оснастит оборудованием подстанции мощностью 110 кВт, которые азербайджанская компания построит в Агдаме, Физули, Губадлы и Кельбаджаре.

Поставки оборудования стоимостью 5 млн евро будут осуществлены в ближайшие 3 месяца. Подстанции планируется построить и ввести в эксплуатацию в течение 6 месяцев.