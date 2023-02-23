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Итальянская Eni планирует удвоить продажи СПГ к 2026 году

Итальянская Eni планирует удвоить продажи СПГ к 2026 году Итальянская Eni ожидает роста своих контрактных объемов поставляемого клиентам сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 году в 2 раза, до 18 млн тонн в год.
Энергетика
23 февраля 2023 г. 17:30
Итальянская Eni планирует удвоить продажи СПГ к 2026 году

Итальянская Eni ожидает роста своих контрактных объемов поставляемого клиентам сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 году в 2 раза, до 18 млн тонн в год.

Как передает Report, об этом говорится в стратегическом плане компании на 2023-2026 годы.

"Eni обеспечивает поставки газа для своих клиентов за счет более диверсифицированного, гибкого и интегрированного портфеля, и ожидает роста контрактных поставок СПГ до более чем 18 млн тонн в год к 2026 году, что вдвое больше, чем в 2022 году", - сказано в документе.

Так, компания в текущем году планирует запустить первую фазу разработки нефтегазового месторождения Baleine на шельфе Кот-д'Ивуара и плавучей установки производства СПГ у берегов Республики Конго, а также запустить производство СПГ в Египте, ОАЭ и Норвегии и продолжить соответствующую программу в Алжире, а в 2024 году дополнительный запуск производства сжиженного газа у компании ожидается в Египте, Казахстане, Норвегии и в самой Италии.

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Версия на английском языке Eni to return more to shareholders, confirms decarbonisation goals

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