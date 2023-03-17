О нас

Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики

Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики Итальянская компания Eni обнаружила залежи нефти в бассейне Суресте у берегов Мексики. Объем запасов нефти может составлять около 200 млн баррелей.
Энергетика
17 марта 2023 г. 16:45
Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики

Итальянская компания Eni обнаружила залежи нефти в бассейне Суресте у берегов Мексики. Объем запасов нефти может составлять около 200 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Обнаруженные средне-глубоководные запасы находятся в поисковом объекте Yatzil в Блоке 7, в Куэнка Салина.

Eni принадлежит 45% акций в проекте разработки Блока 7. Британская нефтегазовая компания Capricorn владеет 30%, а оставшиеся 25% принадлежат мексиканской фирме Citla Energy.

Сейчас у Eni в Мексике - одной из ключевых стран для органического роста компании - есть права на разведку и добычу в 8 блоках, все они находятся в бассейне Суресте в Мексиканском заливе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italy’s Eni discovers new oil deposits off Mexican coast

Экслюзивные новости

Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi