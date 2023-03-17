Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики

Итальянская компания Eni обнаружила залежи нефти в бассейне Суресте у берегов Мексики. Объем запасов нефти может составлять около 200 млн баррелей.

Итальянская компания Eni обнаружила залежи нефти в бассейне Суресте у берегов Мексики. Объем запасов нефти может составлять около 200 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Обнаруженные средне-глубоководные запасы находятся в поисковом объекте Yatzil в Блоке 7, в Куэнка Салина.

Eni принадлежит 45% акций в проекте разработки Блока 7. Британская нефтегазовая компания Capricorn владеет 30%, а оставшиеся 25% принадлежат мексиканской фирме Citla Energy.

Сейчас у Eni в Мексике - одной из ключевых стран для органического роста компании - есть права на разведку и добычу в 8 блоках, все они находятся в бассейне Суресте в Мексиканском заливе.