Итальянская Eni нарастила добычу углеводородов

Итальянская нефтегазовая группа Eni нарастила добычу углеводородов в последнем квартале прошлого года на 6% в годовом выражении.

Итальянская нефтегазовая группа Eni нарастила добычу углеводородов в последнем квартале прошлого года на 6% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"В четвертом квартале 2023 года добыча углеводородов возобновила тенденцию роста, достигнув 1,71 млн баррелей в сутки, что на 6% больше по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. В годовом исчислении добыча достигла 1,66 млн баррелей в сутки, что является максимальным целевым показателем по сравнению с объявленным целевым диапазоном", - сказано в сообщении.

За год рост добычи составил 3%.

"Прошлый год стал для Eni еще одним годом прекрасных результатов, несмотря на неопределенный и нестабильный сценарий. Мы добились отличных финансовых и операционных результатов, продвигаясь в нашей стратегии создания ценности, декарбонизации и одновременно гарантируя стабильность и надежность поставок энергоносителей", - заявил гендиректор компании Клаудио Дескальци.

Eni завершила прошлый год со скорректированной операционной прибылью в 13,8 млрд евро, что на 32% меньше, чем в 2022 году, и скорректированной чистой прибылью в 8,3 млрд, что на 38% меньше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила 4,7 млрд по сравнению с 13,3 млрд евро в 2023 году (-66%).