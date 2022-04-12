Италия заключила газовую сделку с Алжиром об увеличении поставок на 40%

В целях диверсификации поставок топлива и сокращения импорта газа из России Италия заключила соглашение об увеличении закупок газа из Алжира примерно на 40%. Это первая крупная сделка в рамках заявленного итальянским правительством поиска альтернативных и

В целях диверсификации поставок топлива и сокращения импорта газа из России Италия заключила соглашение об увеличении закупок газа из Алжира примерно на 40%. Это первая крупная сделка в рамках заявленного итальянским правительством поиска альтернативных источников газа после начала Россией боевых действий в Украине.

Как сообщает Report co ccылкой на Reuters, соглашение было подписано во время визита в Алжир премьер-министр Италии Марио Драги и министра иностранных дел

Италия, получающая около 40% своего импорта газа из России, теперь пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения. Сообщается, что обращения о возможности увеличения поставок были также направлены Конго, Анголе, Азербайджану и Катару, чтобы найти возможность заменить 29 миллиардов кубометров газа, получаемые от России.

Итальянский энергетический гигант Eni договорилась с алжирской Sonatrach о постепенном увеличении транспортировки в трубопроводе Transmed, начиная с этого года и к 2023-2024 годам достичь 9 млрд кубометров дополнительного газа в год.

Италия не единственная страна, которая ищет альтернативные источники поставок. Еврокомиссия предложила Европе сократить импорт российского газа на две трети в этом году и постепенно отказаться от него к 2027 году.