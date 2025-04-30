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Италия видит большой потенциал для углубления сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере

Италия видит большой потенциал для углубления сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере Трансадриатический газопровод (TAP) укрепил связи между Италией и Азербайджаном, но есть и другие возможности для сотрудничества в энергетической сфере.
Энергетика
30 апреля 2025 г. 12:35
Италия видит большой потенциал для углубления сотрудничества с Азербайджаном в энергосфере

Трансадриатический газопровод (TAP) укрепил связи между Италией и Азербайджаном, но есть и другие возможности для сотрудничества в энергетической сфере.

Как передаёт Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо в интервью итальянскому изданию Agenzia Nova.

“Азербайджан традиционно является одним из основных поставщиков нефти в Италию. Более того, после запуска TAP в декабре 2020 года страна стала вторым по величине поставщиком газа в Италию”, - сказал дипломат.

По его словам, успешное развитие энергетического сотрудничества стало возможным благодаря ведущим итальянским компаниям - Saipem, Maire, Technip и другим, которые на протяжении многих лет участвуют в развитии отрасли в тесном партнёрстве с SOCAR и другими местными компаниями.

“Таким образом, Азербайджан является стратегическим энергетическим партнёром Италии. Однако потенциал взаимодействия с Азербайджаном и другими участниками Южного газового коридора остаётся значительным, что было подтверждено на 11-й министерской встрече, состоявшейся в Баку 4 апреля”, - подчеркнул посол.

По его словам, в какой степени это сотрудничество приведёт к увеличению экспорта газа из Азербайджана, во многом будет зависеть от спроса на рынке и готовности заинтересованных сторон инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе при поддержке международных финансовых институтов.

“Независимо от конкретной формулы, ключевыми факторами успеха остаются тесное международное сотрудничество и обеспечение стабильности на всём протяжении маршрута газового коридора”, - добавил он.

Джанфранческо также отметил, что энергетическое сотрудничество между Италией и Азербайджаном не ограничивается только углеводородным сектором. Так, итальянская компания Ansaldo Energia реализует масштабный проект по модернизации крупнейшей электростанции Азербайджана в Мингячевире. В ближайшее время на станции будут официально введены в эксплуатацию четыре газовые турбины, произведённые в Генуе, что позволит обеспечить более 20% потребностей страны в электроэнергии.

“Кроме того, большой интерес представляет сектор возобновляемых источников энергии, в развитие которого правительство Азербайджана намерено инвестировать значительные ресурсы в соответствии с международными обязательствами, принятыми в ходе COP29”, - отметил посол.

Он добавил, что в рамках COP29 несколько итальянских компаний также заключили торговые соглашения с азербайджанскими партнёрами для поддержки процесса диверсификации экономики и источников энергоснабжения. Другие компании рассматривают возможности входа в сферу возобновляемой энергетики.

При этом Джанфранческо сообщил, что Туринский политехнический университет разработал проект, направленный на укрепление устойчивости Азербайджана к изменению климата, устранение последствий опустынивания и деградации земель, а также на содействие развитию биотопливной промышленности страны.

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