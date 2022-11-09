Италия в сентябре сократила импорт нефти на 5,6%

За январь-сентябрь текущего года Италия импортировала 46,8 млн тонн нефти. Только в сентябре страна снизила импорт нефти на 5,6% к августу, до 5,261 млн тонн.

За январь-сентябрь текущего года Италия импортировала 46,8 млн тонн нефти. Только в сентябре страна снизила импорт нефти на 5,6% к августу, до 5,261 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство экологического перехода страны.

Основными поставщиками в сентябре были Россия (1,5 млн тонн), Азербайджан (699 тыс. тонн) и Ливия (683 тыс. тонн).

Средняя цена импорта для Италии в сентябре составила 89,74 долларов за баррель. Самым дорогим сортом стал нигерийский Ebok (112,37 доллара), самым дешевым - Varandei (68,16 доллара).