Италия сможет отказаться от российского газа уже через 1,5 года

Италия может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года.

Италия может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по экологическому переходу Роберто Чинголани.

"По сравнению со всеми другими европейскими странами наше преимущество в том, что у нас есть пять газопроводов… Мы укрепляем южный и восточный маршруты, есть договоренность с Алжиром. На следующей неделе и в эти дни мы поедем в другие страны, особенно африканского региона, и рассчитываем достичь примерно двух третей того, что нам нужно, в ближайшие недели. Очевидно, что этот газ не поступит мгновенно. Но считаем, что ко второй половине следующего года действительно сможем прийти к почти полной независимости", - заявил Чинголани, который в четверг вместе с главой МИД Италии прибыл в ДР Конго после визита в Анголу.

По его словам, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 млрд кубометров за счет новых источников и роста переработки сжиженного газа в регазификаторах.

"У нас в Италии есть 3 регазификатора. Мы добавим пару, которые будут плавучими, потому что они не должны оставаться навсегда, только на период, который нам потребуется", - сказал министр.