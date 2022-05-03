Италия сможет обходиться без российского газа ко второй половине 2024 года

Ко второй половине 2024 года Италия сможет обходиться без российского газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica.
"Ко второй половине 2024 года мы должны быть автономными, мы могли бы обойтись без импорта российского газа", - отметил он. Министр рассказал о стратегии снижения зависимости Италии от российского газа. "Во-первых, увеличить количество газа, поступающего в Италию по трубопроводам: например, за три года объем газа, импортируемого только из Алжира, увеличится на 9 млрд кубометров, - указал Чинголани. - Затем мы стремимся увеличить объем сжиженного газа, поступающего в Италию: благодаря соглашениям с Алжиром, Анголой, Конго и Катаром объем импортируемого сжиженного газа увеличится на 1,5 млрд кубометров в этом году и достигнет 12,7 млрд кубометров ко второй половине 2024 года".
По его мнению, сочетание "трех подходов - больше газа, больше сжиженного природного газа, больше возобновляемых источников энергии и экономии" - позволит Италии компенсировать "29 млрд кубометров во второй половине 2024 года".