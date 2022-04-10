Италия обсудила с Азербайджаном увеличение поставок газа

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 11 апреля он вместе с премьер-министром Марио Драги посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа для ответа на «возможный российский шантаж».

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 11 апреля он вместе с премьер-министром Марио Драги посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа для ответа на «возможный российский шантаж».

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил глава МИД Италии.

«К сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру», - сказал министр.

Ди Майо отметил, что за последние полтора месяца он обсудил увеличение поставок энергоносителей в Италию с Алжиром, Катаром, Конго, Мозамбиком, Анголой и Азербайджаном.