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Италия и Ливия подпишут соглашение в сфере разработки морских месторождений

Италия и Ливия подпишут соглашение в сфере разработки морских месторождений Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Триполи в грядущие выходные, в ходе визита ожидается подписание соглашения в сфере энергетики.
Энергетика
26 января 2023 г. 12:38
Италия и Ливия подпишут соглашение в сфере разработки морских месторождений

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Триполи в грядущие выходные, в ходе визита ожидается подписание соглашения в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Rai Radio 1.

В ходе визита Мелони будет подписано соглашение между итальянской энергетической компанией Eni и Национальной нефтяной корпорацией (NOC).

Президент NOC Фархат Бенгдара ранее объявлял, что соглашение на 8 млрд долларов касается разработки двух морских газовых месторождений в Средиземном море.

В начале недели Мелони побывала с визитом в Алжире, где также были подписаны соглашения в области энергетики. Италия наращивает свои закупки газа в разных странах, чтобы полностью отказаться от российского газа.

Eni давно работает в Ливии, в том числе в секторе добычи

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