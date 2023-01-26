Италия и Ливия подпишут соглашение в сфере разработки морских месторождений

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Триполи в грядущие выходные, в ходе визита ожидается подписание соглашения в сфере энергетики.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Триполи в грядущие выходные, в ходе визита ожидается подписание соглашения в сфере энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Rai Radio 1.

В ходе визита Мелони будет подписано соглашение между итальянской энергетической компанией Eni и Национальной нефтяной корпорацией (NOC).

Президент NOC Фархат Бенгдара ранее объявлял, что соглашение на 8 млрд долларов касается разработки двух морских газовых месторождений в Средиземном море.

В начале недели Мелони побывала с визитом в Алжире, где также были подписаны соглашения в области энергетики. Италия наращивает свои закупки газа в разных странах, чтобы полностью отказаться от российского газа.

Eni давно работает в Ливии, в том числе в секторе добычи