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    Итальянский министр: ТАР - самый крупный энергетический проект для нас

    Об этом заявил министр экономического развития Италии Карло Календа

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Трансадриатический газопровод (TAP), призванный транспортировать азербайджанский газ в Европу, имеет большое значение для Италии.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономического развития Италии Карло Календа, находящийся с визитом в Баку.

    Министр отметил, что работы по ТАР в Италии продолжаются: "Этот проект является приоритетным для нас. При реализации таких крупных инфраструктурных проектов обычно проводятся обсуждения с представителями местных органов власти. Этот проект продвигается".

    "ТАР является самым крупным энергетическим проектом для нас", - сказал К. Календа.

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