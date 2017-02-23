Итальянский министр: ТАР - самый крупный энергетический проект для нас

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Трансадриатический газопровод (TAP), призванный транспортировать азербайджанский газ в Европу, имеет большое значение для Италии.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономического развития Италии Карло Календа, находящийся с визитом в Баку.

Министр отметил, что работы по ТАР в Италии продолжаются: "Этот проект является приоритетным для нас. При реализации таких крупных инфраструктурных проектов обычно проводятся обсуждения с представителями местных органов власти. Этот проект продвигается".

"ТАР является самым крупным энергетическим проектом для нас", - сказал К. Календа.