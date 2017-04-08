Итальянский министр: Проект TAP имеет стратегическое значение для Италии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В ходе слушаний в Палате депутатов итальянского парламента обсудили проект TAP.

Как сообщает Report со ссылкой на BrindisiReport, министр экономического развития страны Карло Календа дал обширный отчет по проекту. Он отметил, что проект TAP имеет стратегическое значение для Италии и строительство газопровода осуществляется в соответствии с утвержденной формой.

Он сказал, что выбор TAP обеспечит безопасность поставок, диверсификацию источников газа, увеличение количества конкурирующих поставщиков на рынках Италии и Европы, что положительно скажется на ценах: "Италия в настоящее время на 45% зависит от российского газа. Другие крупные поставщики – Алжир и Ливия являются нестабильными регионами. Срок контрактов о поставках с Алжиром в объеме 35 млрд кубометров газа истекает в 2020 году, потенциальный дефицит составит 14 млрд кубометров, поэтому TAP оценивается как значимый проект".

Коснувшись воздействия газопровода на окружающую среду К.Календа подчеркнул, что микротоннель будет проложен на глубине 10 м от морского дна во избежание воздействия на рифы и морские растения.

Он добавил, что Региональный административный суд Лацио 26 января и 3 февраля 2016 года отклонил иски муниципалитетов региона Пулии и Мелендуньо. Последние подали апелляционную жалобу в Государственный совет, который также принял окончательное решение о законности разрешения, выданного министерством экономического развития: "Регион указал на необходимость получения дополнительных разрешений на пересадку деревьев, ссылаясь на национальный закон 1951 года. 10 января этого года консорциум TAP обратился за получением разрешений. После проведения нескольких дополнительных тестов на здоровье растений разрешения были получены".