Итальянский министр: Если бы действовал TAP, нам не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Италия намерена объявить чрезвычайное положение в связи с прекращением поставок газа из-за взрыва на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономического развития страны Карло Календа.

По его словам, серьезный инцидент на газовом хабе в Австрии привел к проблемам с поставками газа на австрийском отрезке, через который идут поставки из России.

"Если бы действовал Трансадриатический газопровод (TAP), нам не пришлось бы объявлять режим чрезвычайного положения, как мы это делаем сегодня", - подчеркнул министр.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года. BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.