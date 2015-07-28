​Итальянская компания построит высокогорную ГЭС в Грузии

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ НенскраГЭС в высокогорной Сванети (западная Грузия) построит итальянская компания Salini Impregilo, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Строительную компанию отобрал в результате тендера KWater - главный инвестор проекта, стоимостью в 1 млрд. долларов США.

Ненскра ГЭС мощностью 280 МВт построят на притоке реки Ингури и ежегодно она будет вырабатывать 1,2 млрд. кВтч электроэнергии. Станция приступит к выработке энергии с 2019 года, а проект полностью завершится в 2021 году.

О начале строительства НенскраГЭС впервые было объявлено в апреле 2012 года, а построить ГЭС должна была китайская компания Sinohydro. Позже китайскую компанию сменила южнокорейская компания KWater, с которой АО "Партнерский фонд" оформил соответствующий договор в декабре 2014 года.

Южнокорейская государственная корпорация водных ресурсов уже оформила с Salini Impregilo договор о строительстве Ненскра ГЭС в Тбилиси. Мобилизационные работы по строительству ГЭС начнутся в конце лета.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет участие в строительстве Ненскра-ГЭС и выделят для финансирования проекта до 200 млн. долларов США. В компоненте банковского кредита также примут участие Азиатский банк развития (АБР) и корейский "Эксим банк".

Советником Фонда в этом проекте является Международная финансовая корпорация (IFC).

Salini Impregilo представляет индустриальную группу, работающую над крупными инфраструктурными проектами, и оперирует более чем в 50 странах мира.