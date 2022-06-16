Китайская LONGi поставит панели для солнечной электростанции в Азербайджане

Китайский производитель LONGi поставит солнечные панели для солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которую строит в Гарадагском районе Баку компания из ОАЭ Masdar.

Китайский производитель LONGi поставит солнечные панели для солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которую строит в Гарадагском районе Баку компания из ОАЭ Masdar.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, 14 июня LONGi и Masdar подписали в Masdar-city в Абу-Даби договор на поставку солнечных фотоэлектрических (PV) модулей.

Это будет первая солнечная электростанция в Азербайджане промышленного масштаба.

Она будет расположена в девяти километрах к северо-западу от поселка Алят и позволит ежегодно вырабатывать полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии. Этого будет достаточно для удовлетворения потребностей более 110 000 домов и сократить выбросы более чем на 200 000 тонн в год.

"LONGi надеется на сотрудничество с Masdar не только в поддержке Азербайджана в его стремлении к чистой энергии, но и в изучении дополнительных возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества с компанией на Ближнем Востоке и в других регионах", - заявили в LONGi.