Источник раскрыл перспективы газового хаба в Турции после землетрясений

Сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции внесли коррективы в предложенный Россией проект газового хаба, но речи о том, что его могут отложить, нет.

Сокрушительные землетрясения на юго-востоке Турции внесли коррективы в предложенный Россией проект газового хаба, но речи о том, что его могут отложить, нет.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил источник в турецком правительстве.

"Землетрясения стали главной темой в политической, социальной и экономической сферах страны. Усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий "катастрофы века". Поэтому в некоторые другие вопросы были внесены коррективы. Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб - ключевой", - сообщил собеседник агентства.

Речь идет о создании торговой площадки и активном развитии газовой инфраструктуры южного газопровода. Ожидается, что Алжир, Катар и Азербайджан будут продавать голубое топливо в ЕС через этот газопровод.

"Ни в коем случае, об этом речи не идет", - добавил источник, отвечая на вопрос, может ли проект быть отложен в силу необходимости огромных ресурсов по устранению последствий землетрясений.