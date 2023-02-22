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Источник опроверг фейки в албанских СМИ о задержании азербайджанского судна с контрабандной нефтью

Источник опроверг фейки в албанских СМИ о задержании азербайджанского судна с контрабандной нефтью Распространенная в ряде албанских СМИ информация о задержании в порту Дурреси этой страны азербайджанского судна с контрабандной нефтью является фейком.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 13:37
Источник опроверг фейки в албанских СМИ о задержании азербайджанского судна с контрабандной нефтью

Распространенная в ряде албанских СМИ информация о задержании в порту Дуррес этой страны азербайджанского судна с контрабандной нефтью является фейком.

Об этом Report сообщил осведомленный источник в сфере нефтяной промышленности.

Было отмечено, что задержанный танкер не принадлежит Азербайджану, и наша страна не участвует в незаконной деятельности, в частности, контрабанде нефти.

"Эти сведения не соответствуют действительности", - добавил он.

Ранее ряд албанских СМИ распространил информацию о том, что в порту Дуррес этой страны было задержано судно под флагом Либерии с загруженной в Греции партией нефти из стран, на которые действует нефтяное эмбарго, в том числе из России. Утверждалось, что судно, якобы, принадлежит Азербайджану.

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Версия на английском языке News in Albanian media about detention of Azerbaijani ship with smuggled oil is fake
Версия на азербайджанском языке Albaniya KİV-in Azərbaycan gəmisinin saxlanılması barədə məlumatı feykdir

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