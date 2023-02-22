Источник опроверг фейки в албанских СМИ о задержании азербайджанского судна с контрабандной нефтью

Распространенная в ряде албанских СМИ информация о задержании в порту Дурреси этой страны азербайджанского судна с контрабандной нефтью является фейком.

Распространенная в ряде албанских СМИ информация о задержании в порту Дуррес этой страны азербайджанского судна с контрабандной нефтью является фейком.

Об этом Report сообщил осведомленный источник в сфере нефтяной промышленности.

Было отмечено, что задержанный танкер не принадлежит Азербайджану, и наша страна не участвует в незаконной деятельности, в частности, контрабанде нефти.

"Эти сведения не соответствуют действительности", - добавил он.

Ранее ряд албанских СМИ распространил информацию о том, что в порту Дуррес этой страны было задержано судно под флагом Либерии с загруженной в Греции партией нефти из стран, на которые действует нефтяное эмбарго, в том числе из России. Утверждалось, что судно, якобы, принадлежит Азербайджану.