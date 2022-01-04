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Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль

Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль.
Энергетика
4 января 2022 г. 17:49
Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль

Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

Чуть ранее завершилась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Официальной информации о его итогах пока нет. Между тем источник сообщил, что комитет не дал рекомендации по уровню добычи на февраль.

Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На январь же они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.

На прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи нефти, несмотря на появление штамма коронавируса "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.

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