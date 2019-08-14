Сергей Скрипка: Разрешение на строительство основной части Евразийского нефтетранспортного коридора будет продлено до конца октября - ЭКСКЛЮЗИВ

До конца октября 2019 года планируется продлить срок действия экологического разрешения на строительство трубопровода Броды (Украина) - Плоцк "Адамова застава" (Польша) еще на четыре года.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка.

«В настоящее время мы активно работаем над получением подтверждения на продление срока экологического разрешения. Для этого планируется провести дополнительные исследования экологического состояния трассы. По предварительным данным, некоторые изменения имеются, но они не так существенны, чтоб повлиять на решение о продлении срока действия разрешения. Изменения, которые в частности, связаны с прилетом птиц и популяцией черепах, наблюдаются за пределами территории, где планируется построить трубопровод», - сказал С.Скрипка.

По его словам, экологическое разрешение было выдано компании в 2013 году.

«Оно выдается сроком на 6 лет, но с возможностью продления на 4 года. В случае не продления срока разрешения, компании придется заново проходить все процедуры. По этой причине мы должны получить экологическое разрешение в этом году",- сказал С.Скрипка.

Отметим, что МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.