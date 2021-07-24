Исследования в связи с поставками водорода по TAP завершатся к концу года

В настоящее время продолжаются работы, связанные с вопросами транспортировки водорода по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

В настоящее время продолжаются работы, связанные с вопросами транспортировки водорода по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Об этом Report сообщил член Совета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров.

По его словам, в связи с этим проводятся предварительные исследования: "Естественно, здесь речь не идет о том, чтобы полностью перепрофилировать TAP на водород. Речь идет о том, как смесь транспортировать".

Гейдаров отметил, что в этом вопросе существует большая неопределенность: "Ведущие транспортные операторы занимаются исследованиями".

Представитель TAP воздержался от прогнозов относительно процентного соотношения смеси водорода, транспортировка которого предусмотрена по данному газопроводу: "В прессе пишут, что по трубопроводу можно было бы транспортировать 20% смеси водорода без каких-либо дополнительных инвестиций. Ведущие европейские операторы более сдержаны в своих прогнозах, и пока говорят об объемах примерно до 2%", - сказал он, отметив, что исследования продолжаются.

По словам Гейдарова, в этом вопросе существует целый комплекс проблем: "Здесь есть технологические, операционные, коммерческие и процедурные факторы. TAP, как и другие учредители трубопровода, отдельно занимается исследованием этого вопроса, и результаты предварительного исследования станут известны к концу года".

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод, протяженность которого составляет 878 км, на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.