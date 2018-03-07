Испытания на заводе STAR начнутся летом

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Пусконаладочные работы на нефтеперерабатывающем заводе STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся в регионе Алиага Измира (Турция), будут проводиться в летние месяцы этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал гендиректор STAR Refinery A.Ş Месут Ильтер.

"С июля начнутся испытания установок. После их завершения завод будет введен в эксплуатацию в третьем квартале года. Ожидается, что первая продукция будет загружена на танкеры в последнюю неделю сентября. Первый танкер для перевозки сырой нефти уже в июне будет в порту STAR", - сказал генеральный директор.

М.Ильтер отметил, что на сегодняшний день завершено 97,9% строительных работ, по проекту же реализовано в общей сложности 98,7%. "На строительстве завода было задействовано примерно 16 тыс. человек и потрачено в общей сложности 100 млн человеко-часов. В последующие месяцы будет затрачено примерно 15 человеко-часов", - сказал он.

По словам гендиректора, в ближайшие несколько недель будут введены в эксплуатацию паровые котлы: "Первое энергоснабжение STAR была осуществлено в августе 2017 года, и на данный момент все системы обеспечены электроэнергией. Очистные работы начались на паровых линиях. В ближайшие несколько недель будут введены в эксплуатацию первые газовые котлы".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.