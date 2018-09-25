Исполнительный директор: TAP поможет сократить расходы в Италии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP), призванный обеспечить транспортировки азербайджанского газа в Европу, создав в Италии конкурентную среду, поможет сократить расходы на природный газ.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TAP AG Лука Шипати заявил в своем выступлении на Итальянском энергетическом саммите.

Он сообщил, что Италия импортирует большую часть природного газа. "Поэтому потребителям нужна безопасная, диверсифицированная и конкурентоспособная энергетика. ТАР поможет этим целям и поддержит декарбонизацию, наряду с возобновляемыми источниками энергии", - сказал Л.Шипати.

Он отметил, что итальянские семьи платят за природный газ на 19% больше семей в других европейских странах: "TAP, который обеспечит 12% потребностей Италии в газе, поможет сократить этот пробел. Чем больше газа и выше конкуренция, тем ниже расходы".

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Общая стоимость проекта TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.