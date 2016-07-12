​Исполнительный директор: На очередном заседании ИПДС обсудят вопрос восстановления статуса Азербайджана

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Очередное заседание Инициативы прозрачности в добывающей сфере (ИПДС) состоится в октябре текущего года".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов.

"На собрании ожидается обсуждение вопроса восстановления статуса Азербайджана в ИПДС", - сказал он.

Ш.Мовсумов также отметил, что в начале августа будет обнародован отчет Миссии по оценке: "4-8 июля Оценочная миссия ИПДС находилась в Баку. Отчет группы будет опубликован в следующем месяце".