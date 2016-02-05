В Азербайджане успешно продолжается использование компремированного природного газа в качестве моторного топлива - ФОТО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Одним из достойных вкладов в развитие экономического роста Азербайджана и улучшение благосостояния населения стало создание OOO SOCAR CNG, которое занимается производством, продажей и использованием компримированного природного газа.

Созданная на основании решения Государственной нефтяной компании Азербайджана и ЗАО "Бытовой сжиженный газ" 21 октября 2013 года компания ООО SOCAR-СNG принесла на рынок страны новый альтернативный вид моторного топлива, тем самым обеспечив следующий этап развития топливного рынка. Об этом Report сообщили в ООО SOCAR-СNG.

В отличие от традиционных нефтяных видов топлива, компримированный природный газ ("КПГ", на международной арене "CNG" или "Compressed Natural Gaz"), производится не из нефти, а из природного газа. КПГ – это не только экологически чистое и безопасное, но и более выгодное топливо с точки зрения цены. Запасы природного газа в нашей стране позволяют в ближайшем будущем более широкое применение КПГ в качестве альтернативного моторного топлива.

При использовании КПГ количество токсичных выбросов в окружающую среду меньше по сравнению с традиционными видами топлива. Так, выбросов угарного газа меньше на 90 процентов, двуокиси углерода – на 24 процента. В связи с тем, что в составе КПГ отсутствуют азот и серы, выбросы не содержат оксидов этих веществ.

По причине того, что производство КПГ не требует сложного процесса переработки, это моторное топливо более выгодно с ценовой точки зрения. Технические характеристики КПГ: давление 200-250 бар, в составе метана приблизительно 90- 95%, октановое число около 105-125.

В настоящее время в мире по сравнению с другими видами топлива КПГ, как новый вид моторного топлива, применяется очень активно. Обращаясь к международному опыту можно сказать, что использование КПГ больше всего происходит в Иране, Китае, Индии, России, Италии, Австрии, Германии и других странах Европы. В мире 20 млн. транспортных средств, работающих на природном газе и более 20 тыс. заправочных станций КПГ. По данным "Международной ассоциации транспортных средств, работающих на природном газе" за последние годы рынок автотранспортных средств, работающих на природном газе вырос с двухзначным коэффициентом.

При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева 3 июня 2015 года прошло открытие Терминала КПГ Зых-Говсаны, принадлежащего ООО SOCAR-CNG. Действующие в настоящее время в городе Баку современные автобусы общественного транспорта марки "Ивеко", принадлежащие ООО Baku-Bus заправляются КПГ, производимым Терминалом Зых-Говсаны ООО SOCAR-CNG. В строительстве и пуско-наладочной работе Терминала Зых-Говсаны использовалась самая передовая и безопасная в мире технология, в основном оборудование, произведенное в Италии, Швеции и Германии. Отметим, что КПГ, производимое в Терминалах Зых-Говсаны, полностью соответствует действующему в Азербайджане стандарту "ГОСТ 27577-2000", что подтверждено оценкой международных независимых экспертов и соответствует самым высоким требованиям международных стандартов. Таким образом, Терминал КПГ Зых-Говсаны ООО SOCAR-CNG, дочерней компании SOCAR, продолжает успешно функционировать уже в течение восьми месяцев.