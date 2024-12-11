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Испанские компании проявляют интерес к сфере "зеленой" энергетики в Азербайджане

Испанские компании проявляют интерес к сфере "зеленой" энергетики в Азербайджане Испанские компании проявляют интерес к инвестированию в сферы возобновляемой и "зеленой" энергетики Азербайджана.
Энергетика
11 декабря 2024 г. 17:28
Испанские компании проявляют интерес к сфере зеленой энергетики в Азербайджане

Испанские компании проявляют интерес к инвестированию в сферы возобновляемой и "зеленой" энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики, об этом говорилось на встрече директора Госагентства Джавида Абдуллаева с временным поверенным в делах посольства Испании в нашей стране Хосе Педро Торрубиа.

На встрече обсуждались вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании "О сотрудничестве по проекту возобновляемой энергетики в Азербайджане" между Министерством энергетики и испанской компанией "Elecnor".

Кроме того, были оценены перспективы будущего сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, предоставлена информация о международных проектах Азербайджана в сфере традиционной энергетики.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSpanish companies interested in Azerbaijan's green energy sector
Версия на азербайджанском языке Фотоİspaniya şirkətləri Azərbaycanda “yaşıl enerji” sahəsinə maraq göstərir

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