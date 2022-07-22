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Испания предложит свой план экспорта газа в Европу

Испания предложит свой план экспорта газа в Европу Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.
Энергетика
22 июля 2022 г. 14:15
Испания предложит свой план экспорта газа в Европу

Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили источники в Министерстве экологического перехода страны.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила о несогласии Испании с инициативой Еврокомиссии. Согласно плану ЕК, страны-члены Евросоюза должны снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

"В частности, Испания предлагает экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тыс. кубометров), что в три раза превышает средний показатель за последние пять лет, который Брюссель берет за основу для установления сокращения спроса на 15%", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Испания озвучит свое предложение во вторник на заседании министров энергетики стран Евросоюза.

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