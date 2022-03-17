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Испания и Португалия предложили ЕС установить лимит на цену электричества

Испания и Португалия предложили ЕС установить лимит на цену электричества Испания и Португалия предлагают установить в Евросоюзе максимальную цену на электроэнергию в 180 евро за МВт·ч на оптовом рынке.
Энергетика
17 марта 2022 г. 16:02
Испания и Португалия предложили ЕС установить лимит на цену электричества

Испания и Португалия предлагают установить в Евросоюзе максимальную цену на электроэнергию в 180 евро за МВт·ч на оптовом рынке.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила третий вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

"Наши взгляды с Португалией во многом совпадают. 180 евро уже существовали как лимит, в то время нам казалось невозможным, что это произойдет (цены превысят лимит)", — пояснила Рибера в интервью радиостанции Onda Cero.

Этот лимит действовал в Испании и Португалии до 2019 года, после чего вступил в силу указ в рамках ЕС, запрещающий устанавливать лимиты для энергокомпаний на оптовом рынке.

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