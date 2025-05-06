Исламабад предложил Баку инвестировать в рынок углеродных квот и солнечную энергетику

Федеральный министр по вопросам изменения климата Пакистана Мусадик Масуд Малик на встрече с послом Азербайджана в Исламабаде Хазаром Фархадовым обсудил вопросы сотрудничества двух стран в области торговли квотами на выбросы углерода.

Федеральный министр по вопросам изменения климата Пакистана Мусадик Масуд Малик на встрече с послом Азербайджана в Исламабаде Хазаром Фархадовым обсудил вопросы сотрудничества двух стран в области торговли квотами на выбросы углерода.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщило министерство по вопросам изменения климата Пакистана.

“Министр Малик в понедельник провел встречу с послом Азербайджана, посвященную обсуждению вопросов сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивости к изменению климата и торговли квотами на выбросы углерода. В ходе встречи министр предложил совместные инициативы по использованию неиспользованного рынка углерода Пакистана. Посол Азербайджана подтвердил приверженность укреплению двусторонних связей [в этом направлении]”, - говорится в сообщении.

Министр предложил Азербайджану рассмотреть инвестиции в проекты на пакистанском рынке углерода, подчеркнув возможность последующей продажи углеродных кредитов на международных площадках. По его словам, такие вложения могут принести прибыль, значительно превышающую первоначальные инвестиции.

Кроме того, Малик отметил инвестиционный потенциал Пакистана в сфере солнечной энергетики и выразил заинтересованность в создании совместных предприятий в рамках зеленой экономики.

Он также отметил растущее внимание Пакистана к расширению своей “зеленой” промышленности, что создает благоприятную почву для различных “зеленых” инициатив, направленных на создание устойчивого будущего.

“В этой связи министр пригласил Азербайджан изучить возможности создания совместных предприятий, которые могли бы принести взаимную выгоду инвесторам обеих стран”, - говорится в информации.

Он подчеркнул, что устойчивое развитие зависит от стратегических партнерств и международного сотрудничества.

"Пакистан позиционирует себя как центр зеленой промышленности и заинтересован в международном партнерстве для реализации проектов, которые приносят экономическую выгоду и способствуют охране окружающей среды. Это открывает уникальные инвестиционные возможности для азербайджанских и пакистанских сторон и создает взаимовыгодную основу для сотрудничества", - заявил Малик.

Посол Азербайджана, в свою очередь, выразил готовность к углублению взаимодействия и отметил возможности Азербайджана для реализации "зеленых" инициатив Пакистана.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать двусторонние отношения с акцентом на экологическую устойчивость, инвестиции в зеленые проекты и расширение экономического сотрудничества.