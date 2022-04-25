Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике

Представляем интервью Report с генеральным директором Института радиационных проблем (РПИ) НАНА, кавалером “Терегги”, членом-корреспондентом НАНА, профессором Исламом Мустафаевым:

Представляем интервью Report с генеральным директором Института радиационных проблем (РПИ) НАНА, кавалером “Терегги”, членом-корреспондентом НАНА, профессором Исламом Мустафаевым:

- Ислам муаллим, с какого времени ведет свое начало история ядерной энергетики в Азербайджане и какое место занимает наша страна в этой области?

- Изучение вопросов ядерной энергетики, атомных реакторов, получения энергии или использования ее в качестве оружия началось после 40-х годов прошлого века. Первые реакторы были созданы в США и Советском Союзе. Мне довелось видеть ядерный реактор в Институте имени И.В.Курчатова и слушать захватывающую историю о его создании из уст А.П.Александрова. Эти реакторы применялись для выработки энергии в мирных целях и производстве оружия.

До начала 50-х годов прошлого века в этой сфере не было упорядоченности. Ядерные отходы сбрасывались в реки, в процессе обогащения урана случались аварии. А это приводило к большим экологическим катастрофам. С целью упорядочения, координации и контроля этих работ в 1957 году было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и было принято решение о развитии этой области. На последнем мероприятии я представлял Национальную Академию Наук Азербайджана.

Некоторые страны значительно продвинулись в этой области. Еще в 1951 году при Азербайджанском научно-исследовательском институте нефти под руководством кандидата химических наук, доцента Миркязыма Меликзаде была открыта лаборатория радиоизотопов. Основной целью было изучение изотопов в окружающей среде и изучение возможностей их применения в технике, химии, медицине. Но после создания МАГАТЭ-в 1958 году-эта лаборатория была переименована и стала лабораторией радиационной химии. В этот период в США, Японии и других странах были закуплены необходимые и самые современные для того времени приборы, и начались очень масштабные работы. В 1969 году на базе этой лаборатории был создан самостоятельный исследовательский центр-сектор радиационных исследований. В этом секторе находился один из 4 существующих в СССР электронных ускорителей “Элит-1”, а также мощный гамма-облучательный комплекс с несколькими изотопами Со-60. Ученые со всего СССР съезжались тогда в Баку.

Радиационная химия нефти и нефтепродуктов, радиационная физика полупроводников стали приоритетными направлениями для этого центра. В то время многие из этих исследований носили конфиденциальный характер, поэтому они не нашли широкого отражения в открытых публикациях. В результате этого, в отличие от таких стран, как США, Франция, Англия, в СССР до 70-х годов прошлого века не сформировались известные школы, получившие международное признание.

В 2002 году на базе этого сектора был создан Институт радиационных проблем. Работа, начатая примерно с 40 специалистами, в настоящее время продолжается с участием 300 человек, среди которых доктора наук, члены-корреспонденты НАНА и профессора.

- После освобождения наших земель от оккупации практически все структуры, в том числе различные институты НАНА, расширили свою деятельность во имя восстановления этих территорий. Какую деятельность в этом направлении осуществляет возглавляемый Вами институт?

- Сотрудники нашего института провели 8 экспедиций на освобожденные от оккупации территории. В настоящее время ведется очень важная для нашей страны работа. На освобожденных территориях есть две наиболее важные темы для наших исследований. Первая тема-осуществление экологического мониторинга,в частности радиационного. При проведении контрольно-измерительных работ мы обнаружили на 3 различных территориях радиоактивные источники, создающие очень высокий радиационный фон. Эти источники были выявлены преимущественно в Физули-Джабраил-Зангиланском направлении В Зангилане также наблюдалось чрезмерное загрязнение армянами реки “Охчучай”.

Результаты мониторинга были направлены нами в Министерство экологии и природных ресурсов.

Нанесенный ущерб оценивается в несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время совместно с Институтом информационных технологий НАНА была начата работа по созданию электронной базы данных в области радиационной безопасности. Все полученные результаты по радиационной безопасности будут размещены в этой базе.

К сожалению, мы можем проводить мониторинг только в районах, очищенных от мин. В настоящее время мы изготавливаем прибор для мониторинга в труднодоступных и опасных зонах. Радиометр будет размещен на беспилотниках. Мы планируем получить патент на это устройство до конца года.

Было установлено, что на территориях, входящих в Карабахскую экономическую зону, может эффективно использоваться солнечная, а в городе Шуша - ветряная энергия. В Кяльбаджарском, Лачинском и Губадлинском районах более эффективно использование солнечной и ветряной энергии, а в Джебраильском - солнечной.

На большинстве территорий, относящихся к восточно-Зангезурской административной зоне, использование энергии горных рек также имеет большое значение.

- Насколько мне известно, ваше новое изобретение будет представлено на Teknofest Azerbaijan в конце мая текущего года. Какой Вам видится значимость этого фестиваля и участие в нем?

- Эффективно организованный обмен информацией и опытом способствует развитию. Поскольку это международное мероприятие, организованное на очень высоком уровне, наши ожидания от него довольно высоки. Мы сможем выйти на международную арену и получим потенциальную возможность продать свои наработки.

В ”Teknofest Азербайджан" мы предложим два проекта.

Одним из них является устройство под названием “Sipər-1”, разработанное нашими учеными.

Другая новинка - это дистанционно управляемое взрывное устройство. Им можно управлять на расстоянии порядка 3-5 км. Еще одна особенность этого устройства, прозванного нами "Ильдырым", состоит в том, что при взрыве с ним, как правило, ничего не происходит. Эти и другие характеристики отличают его от аналогов.

- Сегодня возобновляемые источники энергии занимают основное место в мировой повестке. Известно, что работа в этом направлении ведется и в нашей стране. В связи с этим мы также часто слышим о “зеленом водороде”. Я хотел бы, чтобы вы объяснили, что такое “зеленый водород” и в чем его преимущество?

- Вы знаете, история энергии в мире так же стара, как и история человека. На разных этапах истории люди использовали различные источники энергии В 70-х годах люди поняли, что нефть и газ являются истощающимися источниками энергии. По этой причине начался поиск альтернативных источников. А это, естественно, был водород. При горении он не загрязняет окружающую среду и не так сильно влияет на глобальные климатические изменения.

Водород, получаемый из воды электролизом с использованием энергии солнца и ветра, называется “Зеленым водородом”. Но водород можно получить и другими способами, используя ядерный реактор, уголь, нефть, газ и другие источники. Тогда ему присваивают иные цвета.

В 1978-2000 годах в Институте радиационных проблем проводились интенсивные исследования в этой области и в течение 20-25 лет изучались самые разнообразные вопросы водородной энергетики. Мы готовы поделиться своим опытом, если будут выделены соответствующие инвестиции.

- В Азербайджане были предприняты определенные шаги и для проведения исследований, связанных с атомной энергией. Например, на территории Гаджигабульского района было выделено место для атомной электростанции (АЭС). Какова ситуация в этой области?

- В советское время на территории села Навахи в Гаджигабуле было отведено место для АЭС. Была начата подготовка кадров. После Чернобыльское трагедии доверие к атомной энергии было несколько подорвано. К тому же были открыты новые нефтяные месторождения. Фарман Салманов, прозванный “Героем тайги”, во время выступления в НАНА заявил, что “ученым не следует особо волноваться, поскольку мы обладаем большими залежами нефти”.

Но сегодня многие страны получают электроэнергию посредством АЭС. На долю АЭС приходится 75% вырабатываемой электроэнергии во Франции, 60% - в Бельгии, 47% - в Швеции. В принципе, у нас это тоже возможно, но требует крупных инвестиций. Даже для исследовательского реактора мощностью 1-5 МВт потребуется около нескольких миллиардов долларов. А мощность ядерных реакторов на АЭС измеряется в тысячах мегаватт.

- Технологии, как известно, не стоят на месте. Многие страны мира уже внедряют 5G, ведется работа над 6G. Все это порождает у людей беспокойство относительно радиационной опасности. В связи с этим, каков уровень радиации в Азербайджане и есть ли основания для беспокойства?

- В нашей стране уровень радиации ниже существующих общемировых стандартов. Уровень радиации в Баку, Апшероне и других близлежащих районах составляет 6-8 микрорентген в час (мкр/час). Средний показатель по стране достигает 11-12 мкр/час, а в Шеки-Закатальской зоне-25-30 мкр/час.

В настоящее время самым опасным экологическим фактором для человека в Баку являются выхлопные газы. Техническое состояние транспортных средств, качество дорог и топлива, система управления маршрутами в итоге влияют на количество вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду Есть необходимость увеличить объем зеленых насаждений на Абшероне. Полузасушливые погодные условия и недостаток зеленых насаждений приводят к тому, что пыль, кружа в воздухе, впоследствии оседает в легких людей.

Что касается радиоволн, то лично я против установки антенн различных сотовых операторов на крышах домов или во дворе. Такая антенна была и в старом здании нашего института. Я демонтировал ее.