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IRENA: Строительство ВИЭ-мощностей стало выгодным бизнесом

IRENA: Строительство ВИЭ-мощностей стало выгодным бизнесом IRENA: Строительство ВИЭ-мощностей стало выгодным бизнесом
Энергетика
4 июня 2025 г. 12:18
IRENA: Строительство ВИЭ-мощностей стало выгодным бизнесом

В настоящее время во всем мире установлено около 4,5 тераватта мощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако для достижения глобальной цели по утроению этого показателя к 2030 году, необходимо уже сегодня нарастить общий объем установленных мощностей до примерно 11 тераватт.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель генерального директора IRENA Гаури Сингх в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"В прошлом году по всему миру было введено в эксплуатацию почти 585 гигаватт мощностей в сфере ВИЭ. Инвестиции в возобновляемые источники энергии также выросли - почти на $100 млрд по сравнению с годом ранее. На первый взгляд, ежегодный рост в 23% впечатляет и кажется существенным. Однако, к сожалению, этого недостаточно - мы все еще не находимся на правильном пути", - сказала она.

В то же время, по словам Сингх, ситуация свидетельствует о том, что уже существующие технологии позволяют активно вводить в эксплуатацию новые объекты ВИЭ, при этом стоимость производства энергии на них значительно ниже, чем при строительстве новых угольных и газовых электростанций.

"В 96% случаев энергия за счет новых ВИЭ-мощностей обходится дешевле. Это означает, что ВИЭ теперь имеют не только экологическое, но и существенное экономическое обоснование - это стало выгодным бизнесом. Переход к возобновляемым источникам больше не строится исключительно на аргументах борьбы с климатическими изменениями. Сейчас это движение получает импульс за счет рыночных механизмов и экономических выгод, и именно это будет поддерживать дальнейший рост”, - сказала Сингх.

“Но, конечно, для достижения поставленных странами целей по утроению мощностей ВИЭ нам предстоит серьезно инвестировать в развитие электросетей, а также выполнять обязательства, взятые на себя на конференции COP29 в части систем хранения энергии", - добавила Сингх.

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