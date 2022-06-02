IRENA: Производство "зеленого" водорода позволит снизить выбросы углерода на 12%

Производство "зеленого" водорода создаст условие для сокращения выбросов углерода на 12%.

Производство "зеленого" водорода создаст условие для снижения выбросов углерода на 12%.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в первый день конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, это поддержит процесс снижения температуры на 1,5º к 2030 году: "В сектор возобновляемой энергии нужны серьезные инвестиции. Согласно исследованию, проведенному IRENA, к 2030 году в этот сектор необходимо инвестировать 7 трлн долларов США. По нашим оценкам, увеличение инвестиций приведет к созданию около 90 млн рабочих мест в секторе возобновляемой энергии".