IRENA: Мир отстает в электрификации транспорта и промышленности

Мир добился прогресса в генерации электроэнергии из возобновляемых источников, однако значительно отстает в электрификации транспорта, декарбонизации промышленности, а также систем отопления и охлаждения.

Мир добился прогресса в генерации электроэнергии из возобновляемых источников, однако значительно отстает в электрификации транспорта, декарбонизации промышленности, а также систем отопления и охлаждения.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гаури Сингх на 30-м юбилейном Бакинском энергетическом форуме.

"Именно в этих секторах сегодня сосредоточены ключевые барьеры для энергоперехода", - отметила Г. Сингх.

По ее словам, из 585 ГВт новых мощностей ВИЭ, установленных в мире в прошлом году, 570 ГВт пришлось на Китай, ЕС и США, и только 15 ГВт от общего объема - на остальной мир.

"Эти цифры наглядно показывают глубокое неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к “зеленой энергетике". И если обозначить одну ключевую проблему, которая мешает развивающимся странам воспользоваться выгодами, которые несут возобновляемые источники энергии, - это, безусловно, финансирование", - подчеркнула представитель IRENA.

Она также указала на необходимость не только увеличения объема инвестиций в развивающиеся страны, но и снижения стоимости капитала.

"Стоимость заимствований для развивающихся стран по-прежнему значительно выше. Именно поэтому, когда страны договариваются в рамках COP о том, сколько средств должно идти на смягчение последствий и адаптацию к изменению климата, крайне важно учитывать не только объем финансирования, но и его цену", - пояснила Г. Сингх.

Особое внимание представитель агентства уделила состоянию электросетей. По ее словам, недостаточные инвестиции в сетевую инфраструктуру могут стать узким местом в процессе энергетического перехода.

"Расширение и модернизация сетей требует долгосрочного планирования - от принятия решения до ввода в эксплуатацию проходит 5–7 лет. Если не развивать сети параллельно с ВИЭ, то можно столкнуться с ситуацией, когда энергия есть, а доставить ее до потребителя невозможно", - заключила она.