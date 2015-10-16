Мехди Хосейни: Возвращение Ирана на мировой рынок не повлечет дальнейшее снижение цены на нефть

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Ирану потребуется в ближайшие пять лет как минимум 150 млрд. долларов США для полной модернизации нефтяной промышленности страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил Мехди Хосейни - главный советник министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, эти средства необходимы для увеличения объемов добычи "черного золота", а также для строительства заводов по сжижению природного газа и других объектов нефте- и газопереработки.

Хосейни считает, что возвращение Ирана на мировой рынок нефти не повлечет за собой дальнейшее снижение цены на нефть. "Поставки из Ирана на первом этапе могут привести к снижению цены, - отметил он. - Однако мы ожидаем, что одновременно добыча сланцевых углеводородов в США упадет по крайней мере на 500 тыс. баррелей в сутки в 2016 году по причине высоких издержек производства и недостатка средств. Иранская нефть тогда заполнит образовавшуюся брешь".

Советник министра также сказал, что Иран планирует наращивать добычу нефти в три этапа - сначала на 500 тыс. баррелей после отмены санкций, затем до 4,2 млн. баррелей в сутки - то есть до уровня, который был достигнут перед введением санкций. Третий этап будет означать подъем добычи еще на 2 млн. баррелей до 6 млн. баррелей нефти в сутки.