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Иранский металлический уран может взвинтить цены на нефть

Иранский металлический уран может взвинтить цены на нефть Иран начал процесс производства обогащенного металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия
Энергетика
7 июля 2021 г. 15:40
Иранский металлический уран может взвинтить цены на нефть

Иран начал процесс производства обогащенного металлического урана, который может быть использован для создания ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на сообщение МАГАТЭ — надзорного органа ООН.

По мнению Германии, Франции и Британии, это ставит под угрозу переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года.

Шаги Ирана, о которых сообщило МАГАТЭ и которые, по словам Тегерана, направлены на выработку топлива для исследовательского реактора, также вызвали критику со стороны Соединенных Штатов, которые назвали их «прискорбным шагом назад».

Американские и европейские политики дали понять, что решение Ирана осложнит непрямые американо-иранские переговоры и может привести к их полному прекращению. Консультации были направлены на возвращение Тегерана и Вашингтона к соблюдению сделки 2015 года, от исполнения которой в мае 2018 года отказался занимавший пост президента США Дональд Трамп.

Напомним, что Министерство финансов США 2 июля сняло санкции с трех иранских граждан, причастных к ракетной программе Исламской Республики.

Снятие санкций с Тегерана могло вывести на рынок дополнительно от 1 до 2 млн сырой нефти в сутки, что способствовало бы снижению мировых цен на «черное золото».

Отметим, что уран с содержанием изотопа 235U свыше 20% называют высокообогащенным, или оружейным. На заре ядерной эры были построены несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90%.

Высокообогащенный уран также используется в энергетических ядерных реакторах с длительной топливной кампанией (т.е. с редкими перезагрузками топлива или вовсе без таковых), например в корабельных реакторах.

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