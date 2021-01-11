Иранские компании подписали соглашения по увеличению добычи нефти

Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны

Иранские компании в понедельник подписали восемь соглашений, направленных на увеличение добычи нефти в стране.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная нефтяная компания Ирана.

"Были подписаны восемь договоров в рамках проекта о хранении и увеличении потенциала добычи нефти, оцениваемые в 1,2 миллиарда долларов США, между Национальной нефтяной компанией Ирана и иранскими компаниями-подрядчиками", — говорится в сообщении компании.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.

Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.

Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.

Член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери сообщил, что Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, из них 2,3 миллиона планируется экспортировать, а 2,2 миллиона баррелей использовать внутри страны.