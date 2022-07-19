Иранская нефтяная компания и "Газпром" подписали меморандум о сотрудничестве

Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий многомиллиардные инвестиции в иранский добывающий сектор.

Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий многомиллиардные инвестиции в иранский добывающий сектор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает агентство Tasnim.

Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщил агентству, что стороны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш, в которые российская сторона вложит 10 млрд долларов. "Этот меморандум приведет к крупнейшим иностранным инвестициям в истории нефтяной промышленности Ирана. Он привлечет несколько десятков миллиардов долларов из России в нефтяные и газовые месторождения Ирана", - сказал он.