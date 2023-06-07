Иран заявил о готовности развивать связи с Россией в нефтехимической сфере

Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности.

Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на выставке "Роспласт-2023", проходящей в эти дни в Москве, замминистра нефти и гендиректор Национальной нефтехимической компании (National Petrochemical Company, NPC) Мортеза Шахмирзаи.

"Исламская Республика Иран готова предоставить технические и инженерные услуги и взаимодействие в области химических веществ и катализаторов, необходимых российской нефтяной и нефтехимической промышленности в условиях санкций против этой страны", – сказал он.

Шахмирзаи пригласил российских инвесторов к участию в программе Ирана по развитию нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности. Он подчеркнул, что Иран обладает богатым опытом преодоления трудностей, возникающих из-за санкций, и сообщил, что инвестиционные проекты позволят увеличить потенциал нефтехимической промышленности Исламской республики с 92 до 140 млн тонн, а затем, в рамках 6-летнего плана, – до 200 млн тонн.