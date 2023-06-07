О нас

Иран заявил о готовности развивать связи с Россией в нефтехимической сфере

Иран заявил о готовности развивать связи с Россией в нефтехимической сфере Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности.
Энергетика
7 июня 2023 г. 16:57
Иран заявил о готовности развивать связи с Россией в нефтехимической сфере

Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на выставке "Роспласт-2023", проходящей в эти дни в Москве, замминистра нефти и гендиректор Национальной нефтехимической компании (National Petrochemical Company, NPC) Мортеза Шахмирзаи.

"Исламская Республика Иран готова предоставить технические и инженерные услуги и взаимодействие в области химических веществ и катализаторов, необходимых российской нефтяной и нефтехимической промышленности в условиях санкций против этой страны", – сказал он.

Шахмирзаи пригласил российских инвесторов к участию в программе Ирана по развитию нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности. Он подчеркнул, что Иран обладает богатым опытом преодоления трудностей, возникающих из-за санкций, и сообщил, что инвестиционные проекты позволят увеличить потенциал нефтехимической промышленности Исламской республики с 92 до 140 млн тонн, а затем, в рамках 6-летнего плана, – до 200 млн тонн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi