Иран втрое увеличил поставки нефти в Китай за период 2020-2023 годов

Иран увеличил поставки нефти в Китай в три раза за период 2020-2023 годов, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иран увеличил поставки нефти в Китай в три раза за период 2020-2023 годов, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report , об этом передает агентство Tasnim со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

"Экспорт нефти Ирана в Китай увеличился за последние три года (2020-2023) в три раза, с 324 000 баррелей в день до примерно одного миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отметим, что иранские власти предложили местные порты для экспорта российской нефти, что позволит Москве обходить санкции.