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Иран втрое увеличил поставки нефти в Китай за период 2020-2023 годов

Иран втрое увеличил поставки нефти в Китай за период 2020-2023 годов Иран увеличил поставки нефти в Китай в три раза за период 2020-2023 годов, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Энергетика
31 июля 2023 г. 06:34
Иран втрое увеличил поставки нефти в Китай за период 2020-2023 годов

Иран увеличил поставки нефти в Китай в три раза за период 2020-2023 годов, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report, об этом передает агентство Tasnim со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

"Экспорт нефти Ирана в Китай увеличился за последние три года (2020-2023) в три раза, с 324 000 баррелей в день до примерно одного миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отметим, что иранские власти предложили местные порты для экспорта российской нефти, что позволит Москве обходить санкции.

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Версия на азербайджанском языке İran 2020-2023-cü illərdə Çinə neft tədarükünü üç dəfə artırıb

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