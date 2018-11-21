Иран возобновит экспорт нефти в Японию и Южную Корею

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В декабре-январе экспорт нефти из Ирана в Японию и Южную Корею возобновится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная иранская нефтяная компания (NIOC).

Ранее США выдали этим и другим шести странам временные разрешения на закупки иранской нефти в условиях санкций.

"В Японии крупнейшая нефтеперерабатывающая компания JXTG Holdings планирует восстановить закупки нефти с декабря, Fuji Oil Co начнет закупать нефть и конденсат с января", - сообщается на сайте NIOC. Южная Корея возобновит закупки иранской нефти также с января, так как большинство танкеров зарезервированы до этого времени.

Азиатские покупатели могут забирать нефть из иранских хранилищ в китайском порту Далянь, указывается на сайте NIOC.