Иран установил рекорд по экспорту нефти

Экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года, когда администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из ядерной сделки с Тегераном, введя против него новый пакет санкций.

Экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года, когда администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из ядерной сделки с Тегераном, введя против него новый пакет санкций.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"Это самый высокий рекорд, начиная с 2018 года (начало… санкций Трампа против Ирана) до настоящего момента", – приводит слова Оуджи.

При этом, министр не назвал точных цифр прежнего и нового объема экспорта нефти.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта.