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Иран установил рекорд по экспорту нефти

Иран установил рекорд по экспорту нефти Экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года, когда администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из ядерной сделки с Тегераном, введя против него новый пакет санкций.
Энергетика
22 ноября 2022 г. 16:55
Иран установил рекорд по экспорту нефти

Экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года, когда администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из ядерной сделки с Тегераном, введя против него новый пакет санкций.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"Это самый высокий рекорд, начиная с 2018 года (начало… санкций Трампа против Ирана) до настоящего момента", – приводит слова Оуджи.

При этом, министр не назвал точных цифр прежнего и нового объема экспорта нефти.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта.

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Версия на английском языке Iran sets record for oil exports

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