Иран требует от Туркмении снизить расценки на газ

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Если Ашхабад не примет условия Тегерана о снижении цены на импортируемый природный газ, то против Туркменистана будет подан иск в Международный арбитражный суд.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом сообщил глава Иранской национальной газовой компании Хамид Реза Араки.

При этом Иран рассчитывает получить с госконцерна «Туркменгаз» неустойку за нарушение договора о поставках туркменистанского голубого топлива минувшей зимой.

Также иранский чиновник отметил, что несмотря на разногласия по этому вопросу, транзит газа из Туркмении в Азербайджан через территорию Ирана будет продолжаться.

Газовый спор между Ашхабадом и Тегераном длится с января 2017-го года. Тегеран выдвигает свои условия и грозится все время судом. В то время как Ашхабад утверждает, что Иран не проявляет интереса к предложениям Туркмении по урегулированию вопроса.