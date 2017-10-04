Иран стал крупнейшим экспортером нефти в Турцию

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В январе-июле 2017 года Иран стал лидером среди стран-экспортеров нефти в Турцию. В этом периоде из Ирана импортировано 7,426 млн тонн нефти (54 млн баррелей), что на 142% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, эти данные приводит Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Основными экспортерами нефти в Турцию являются Иран, Ирак, Россия, Саудовская Аравия и Кувейт. В прошлом году лидером по поставкам нефти в Турцию был Ирак – 5,453 млн тонн. Но в январе-июле 2017 года Ирак сократил поставки нефти в Турцию на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,332 млн тонн (31,6 млн баррелей).

За первые семь месяцев года доля Ирана среди пяти стран-лидеров по экспорту нефти в Турцию выросла с 23,33 до 50,93%.

В целом, Турция импортировала 24,957 млн тонн (182 млн баррелей) нефти в 2016 году.