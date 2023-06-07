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Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркменистана и Катара

Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркменистана и Катара Тегеран создаст газовый хаб в Персидском заливе при участии России, Туркменистана и Катара. Он будет создан в промышленном районе Асалуйе (провинция Бушер), расположенной на берегу Персидского залива.
Энергетика
7 июня 2023 г. 12:53
Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркменистана и Катара

Тегеран создаст газовый хаб в Персидском заливе при участии России, Туркменистана и Катара. Он будет создан в промышленном районе Асалуйе (провинция Бушер), расположенной на берегу Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По его словам, обладая 33 трлн кубометров извлекаемых запасов газа, Иран занимает второе место в мире: "Мы стремимся при содействии России, Туркменистана и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб", – отметил он.

При этом, министр не стал разглашать детали проекта, отметив лишь то, что сейчас идет необходимая подготовка и составляется план реализации программы.

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Версия на английском языке Iran to create a gas hub together with Russia, Turkmenistan, Qatar

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