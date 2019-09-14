Иран совместно с Petropars будет разрабатывать газовое месторождение Белал

Власти Ирана подписали соглашение с местной компанией Petropars о разработке газового месторождения Белал в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, сумма сделки между одним из дочерних предприятий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и Petropars составила 440 млн долларов. Согласно заключенному соглашению, Petropars обязуется добывать около 14 млн кубометров газа в сутки.

"Этот и будущие контракты демонстрируют, что мы работаем даже в условиях санкций. Санкции не остановили нас, мы сохраняем активность", - сказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Месторождение Белал разрабатывается Ираном и Катаром.

7 июня этого года Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего иранского нефтехимического холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries, а также более 30 его дочерних предприятий и филиалов. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, американская сторона намерена лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, "который оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции".