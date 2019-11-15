Иран ввел квоты на розничные продажи бензина и повысил цены

Иран с 15 ноября ввел квоты на розничные продажи бензина, а также повысил на него цены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной компании по распределению нефтепродукции Ирана (NIOPDC).

Так, владельцы частных транспортных средств смогут в месяц приобрестилитров бензина, владельцы двухтопливных автомобилей –литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов –литров бензина и в два раза меньше топлива для двухтопливных автомобилей. Для мотоциклистов по квотированной цене предусмотренолитров бензина. Есть квоты для грузовых автомобилей и скорой помощи.При этом стоимость литра бензина в рамках квоты выросла на%, дотысяч иранских риалов за литр (околоамериканских центов за литр). Каждый дополнительный литр бензина, то есть вне квоты, стоит дороже –тысяч риалов за литр.Иран является страной с одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с переработкой нефти до недавнего времени был вынужден экспортировать бензин в страну. Однако, как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в началегода, страна более не испытывает дефицита в бензине и не нуждается в его импорте, который прекратился с осенигода. Сам же Иран, по его словам, мог бы уже экспортировать переработанное топливо.Предыдущий раз квотирование на бензин вводилось при президенте Махмуде Ахмадинежаде.