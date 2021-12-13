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Иран прогнозирует среднюю цену на нефть в 2022 году на уровне 60 долларов

Иран прогнозирует среднюю цену на нефть в 2022 году на уровне 60 долларов Проект бюджета Ирана на следующий календарный год, который начнется 21 марта 2022 года, базируется на цене на нефть в 60 долларов США за баррель.
Энергетика
13 декабря 2021 г. 12:45
Иран прогнозирует среднюю цену на нефть в 2022 году на уровне 60 долларов

Проект бюджета Ирана на следующий календарный год, который начнется 21 марта 2022 года, базируется на цене на нефть в 60 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на angi, в этом году бюджетный план был составлен из расчета цен на нефть в районе 40 долларов США за баррель.

Согласно проектному документу, Иран планирует экспортировать в следующем году 1,2 млн баррелей нефти в сутки. В этом году страна планировала продавать за рубеж порядка 1,5 млн баррелей в сутки, однако санкции со стороны США помешали иранским властям осуществить задуманное — объем поставок оказался менее одного 1 млн баррелей в сутки.

Проект бюджета в парламенте представил президент страны Эбрахимом Раиси. У парламентариев будет 10 дней на ознакомление с документом и вынесение собственных правок и предложений к нему, которые они должны передать профильным комитетам парламента. Комитеты должны будут предоставить собственные отчеты в течение 15 дней. После этого парламент проголосует по финальной версии бюджета.

Согласно расчетам главного экономиста коммерческого банка Абу-Даби Моники Малик, бюджет Саудовской Аравии на следующий год был сверстан исходя из средней цены на нефть в диапазоне 50‒55 долларов США за баррель. В бюджете Азербайджана на 2022 год заложена средняя цена на нефть на уровне 50 долларов США за баррель.

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Версия на английском языке Iran expects average oil price in 2022 at $60

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